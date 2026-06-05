サッカーの北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に向けて、メキシコのモンテレイで事前合宿を行うサッカー日本代表は５日、前日から時間と場所を変更して練習を行った。練習開始からグラウンドには、前日には見られなかった丸刈り姿の選手が現れた。その正体はトレーニングパートナーとして帯同するＵ−１９日本代表のＦＷ吉田湊海（１７）＝鹿島＝だ。この日からＦＷ新川志音（シントトロイデン）、ＦＷ神代慶人（Ｅフランクフ