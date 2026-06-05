うつぶせになっている大きな像。近くを歩く人々が邪魔そうにしたり、写真を撮ったりする様子も見られた。【映像】服を脱がされ…無残な姿の選手像（複数カット）メキシコシティの通り沿いに設置されていた、少なくとも2つのワールドカップの選手像。6月2日、“全国教育労働者調整委員会”の教師たちが主導した抗議活動中に破損した。「なんて悲しいことだろう。こんなやり方は間違っている。抗議の方法は他にもあるはずだ。私