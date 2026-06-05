お笑いタレントみなみかわ（43）が4日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）にゲスト生出演。本名を明かす一幕があった。今放送のゲストはみなみかわと相席スタート山添寛で、今回のテーマは「好きスキ大好き発表会」。「嫌い」と発言したタレントが炎上に巻き込まれる昨今、逆に「好き」を言っていこうという企画。おぎやはぎ小木博明は山添のことを愛を込めて下の名前で「寛（かん）」と呼