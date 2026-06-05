散歩へ行けない日が続くと犬はどうなる？ 「雨の日が続いて、なかなか散歩へ行けない」「暑すぎて外へ出すのが心配…」など、近年は異常気象とも言われる日が増えているため、安全のために散歩を控えなければいけない日もあります。 しかし安全のためとは言え、そんな日が続くと、「運動不足にならないかな？」「ストレスが溜まっていそう…」と不安になる飼い主さんも多いでしょう。 実際、犬にとって散歩は単なる