スイス高級時計製造業界の先駆的な存在であるマニュファクチュール・JAEGER LE COULTRE（ジャガー・ルクルト）は、全世界で高い評価を得ているアーティストであり、K-POPのアイコン的存在であるSEVENTEEN（セブンティーン）のメンバー、JOSHUA（ジョシュア）をフレンド・オブ・ハウスに迎えることを発表した。ジャガー・ルクルトのインタビューシリーズ「The Hour Before」を通じて実現した今回のコラボレーションは、芸術性、正確