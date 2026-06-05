アメリカの時計ブランド「TIMEX（タイメックス）」のデジタルウォッチシリーズ『T80（ティーエイティ）』より、半透明のシースルー仕様を採用した新モデル『T80 Translucent（ティーエイティ トランスルーセント）』3型を、2026年6月19日に発売する。公式サイトでの予約受付は6月5日午前10時から開始。 （関連：【画像】タイメックス『T80』がスケルトン仕様に（全モデルの詳細画像））