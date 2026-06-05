ソフトバンクは、ソフトバンク認定中古品の「iPhone SE（第3世代）64GB」について、ワイモバイルオンラインストアで「緊急値下げセール」を開始した。新規契約が対象のセールで、価格は7980円。期間は6月5日～15日14時59分。 ソフトバンク認定中古品「iPhone SE（第3世代）64GB」の緊急値下げセールは、ワイモバイルオンラインストア限定で実施されている。新規で「シンプル3 M/L」を契約する場