KDDIは、「Pontaパス」の映画鑑賞特典「auマンデイ」をリニューアルし、従来の月曜日に加えて水曜日も割引対象とする「Pontaパス マンデイ＆ウェンズデイ」特典を提供する。 特典によって毎週2日間、全国のTOHOシネマズの映画鑑賞料金が一般・大学生は1100円、高校生以下は900円に割引される。割引は、会員本人に加えて家族や友人など同伴者1名も対象になる。 このほか、7月1日からはTOHOシネマズが新たに「P