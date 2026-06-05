デジタル庁は5日、今夏提供予定の「マイナアプリ」について、アプリのアイコンを公開した。期間限定で、マイナちゃんがアイコンにあしらわれる。 提供：デジタル庁 新たな「マイナアプリ」のアイコンは、ピンク色のグラデーション背景に、マイナンバーカードを連想させるイラストが描かれたデザインとなる。移行措置として一定期間、マイナちゃんがアイコンの左下に登場する。 期間限定のデザイ