ヤマダホールディングスとエディオンは、持株会社方式による経営統合に関する基本合意書を締結した。2027年10月1日を目途に、両社を完全子会社とする共同持株会社が設立される予定。 両社は、経営統合の背景として、国内の家電小売業界において、少子高齢化や人口減少に伴う市場縮小に加え、ネット通販の台頭や異業種からの参入などにより競争環境が激化している点を挙げる。 さらに、エネルギー価格や