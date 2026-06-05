主演として数々の作品をけん引してきた中島健人さん。印象に残るキャラクターづくりが光る主演作がそろっています。All About ニュース編集部は5月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「中島健人出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「中島健人の主演作で好きな作品」ランキングを紹介します！【9位までの全ランキング結果を見る】2位：『未満警察 ミッドナイトランナー』（本間快）／48