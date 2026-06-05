俳優の今田美桜さんは6月4日、自身のInstagramを更新。美しい姿を公開しました。【写真】今田美桜の美しいオフショット「ほんとに可愛すぎます」今田さんは「いろいろです」とつづり、10枚の写真を投稿。最近のオフショットを披露しています。1枚目は肩出しトップスを着た姿で、髪を下ろし見せている笑顔がとてもかわいらしいです。4枚目はブラウンのブルゾンを着て頬づえをついた姿。ほかにもコート姿やレストランでの食事シーン