「もう若くないから」「忙しくて時間がない」。こういった理由で新しいことに挑戦できずにいる方は少なくないでしょう。そんな方々には江田信久さんの著書『才能やセンスは必要ない 72歳で英検1級とれた人がやっていた独学法』がおすすめ。本書ではごく一般的な70代の男性がなぜ英検1級に合格できたのかを詳しく解説しています。今回は本書から一部を抜粋し、年齢に関係なく脳の定着力を高め、隙間時間で結果を出すコツをご紹介し