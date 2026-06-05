歌手の氷川きよしさんは6月4日、自身のInstagramを更新。“初のさくらんぼ食べ放題”でのプライベートショットを披露しました。【写真】氷川きよしのプライベートショット「ピンクのシャツに、さくらんぼ可愛いい〜」氷川さんは「南風のMVの撮影をしたフルーツ公園に行きました」とつづり、11枚の写真と1本の動画を投稿。山梨県の笛吹川フルーツ公園を訪れた様子を披露しています。1枚目は、ピンクのストライプシャツを着て黒いキ