「自分の親なんだし、介護は自分がやらなきゃ」という責任感で限界を迎えていませんか？ 介護が必要な親との生活を穏やかに続ける秘訣は、あえて「他人」を生活に入れることにありました。介護福祉士の資格を持つお笑い芸人・安藤なつさん（メイプル超合金）と医師・繁田雅弘さんの共著『知っトク認知症家族と本人が自分らしく暮らし続ける超入門』から一部抜粋。介護サービスの具体的な活用法から、警察に保護された際の意外な