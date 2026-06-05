大谷は格の違いをマウンドで生み出し続けている(C)Getty Images大谷翔平（ドジャース）の“格の違い”は、同僚たちも実感させられている。「1番・投手兼指名打者」で先発した現地時間6月3日のダイヤモンドバックス戦で、投げては6回（89球）、被安打2、6奪三振、与四球1、無失点と好投。打っても4打数3安打（2四球）と計5度も出塁し、攻守で異彩を放った。1試合で6回無失点の投手が、5出塁を記録するのは、64年9月26日のメル・ス