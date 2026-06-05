All About ニュース編集部では、2026年5月18日、全国40代の男女274人を対象に、STARTO ENTERTAINMENT所属のタレントに関するアンケートを実施しました。その中から、演技がうまいと思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：永瀬廉（King＆Prince）／35票2位にランクインしたのは、King＆Princeの永瀬廉さんです。1999年生まれの東京都出身のKing & Prince