皇族数の確保策をめぐり衆参両院の正副議長は5日、「立法府の総意」案をとりまとめました。8日に与野党各党の全体会議を開催し、報告することにしています。衆参両院の正副議長は5日午前、衆議院の議長公邸で皇族数の確保策をめぐり「立法府の総意」案のとりまとめに向けて詰めの協議をおこないました。協議のあと、森衆院議長らは取材に応じ、「立法府の総意」案をまとめたことを明らかにしました。森衆院議長「正副議長としては