ドン・キホーテは、6月25日に、「ドン・キホーテ浜野店」（千葉県千葉市）をオープンする。同店は、これまでの店舗から場所を移し新たな店舗として生まれ変わる。1996年に「ドン・キホーテ市原店」としてオープンし、その後移転を経て、2020年に浜野店へ改称した旧店舗は、2026年5月31日をもって30年の歴史に一旦幕を閉じ、この度、約300m離れた場所へ移転しオープンする。今回の移転にともない、売り場面積を旧店舗の約2倍へと拡