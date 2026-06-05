セイコーウオッチは、＜セイコー プロスペックス＞から、PADIの創設60周年と、PADIとのパートナーシップ10周年を記念した限定モデルを、7月10日から発売する。全世界8000本の数量限定となっている。1965年、セイコーは国産初のダイバーズウオッチを発売した。このモデルは、防水時計が一般的ではなかった時代に150mという高い防水性能を実現したエポックメーキングな商品だった。翌1966年、PADIはスキューバダイビングの教育機関と