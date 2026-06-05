千葉県市川市の公立小学校の教頭だった男が、学校の口座からおよそ350万円を横領したとして逮捕されました。逮捕されたのは、東京・江戸川区の契約社員・小林佳巨容疑者（53）で、千葉県市川市内の公立小学校の教頭として勤務していたおととし10月から去年2月までの間に、保護者から教材費などとして入金された現金およそ350万円を学校の口座から横領した疑いがもたれています。警察によりますと、当時、小林容疑者は口座を管理す