集中が続かないなどといったADHDの症状を軽減する日本で初めてのゲーム形式の治療用アプリが、５日から病院で処方されるようになりました。 乗り物を動かしながら決められたキャラクターをタップして集めていきます。 ５日から病院での処方が始まった、「ENDEAVORRIDE」。集中が続かないなどの特性があるADHD=注意欠陥・多動性障害の症状がある子どもに処方されるゲーム形式の治療用アプリです。 販