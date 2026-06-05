ゲーム『ファイナルファンタジーVII リバース』が、Nintendo Switch 2とXbox Series X|S版の発売を記念して、登場キャラ・ティファのデートイベント映像が公開された。【動画】彼女感やばい！デート中のティファ公開された『FF7』映像公式Xでは「『ねえ、また流されてる？』黄金の楽園・ゴールドソーサーではデートイベントが発生」と紹介。彼女感あふれるティファの表情を見ることができる。これにネット上では「花火より