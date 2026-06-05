AI「ミュトス」の活用を公表、国内企業で初めてです。情報セキュリティ大手のトレンドマイクロは、アメリカのアンソロピック社が開発した新型AI、「クロード・ミュトス」を活用すると発表しました。「ミュトス」の利用を公表したのは、国内企業で初めてです。トレンドマイクロは、「ミュトス」を利用できる企業連合に参加し、サイバー攻撃の足がかりとなるソフトウエアの脆弱性を迅速に発見することで、今後の事業にいかしていきた