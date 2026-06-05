気象庁の予想天気図によりますと、5日朝6時現在、台湾南西の南シナ海にある熱帯低気圧は、時速20キロで北東方向に進んでいるとみられます。 【画像を見る】雨風シミュレーション５日（金）～１０日（水） 熱低は今夜9時には台湾の東側にある予想で、あす夜9時の予想天気図では東シナ海にある予想となっています。 熱帯低気圧は「台風のたまご」とも呼ばれ、今後の動きや発達の様子などについて気がかりです