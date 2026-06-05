４日に放送されたフジテレビ系「ノンストップ！」では子どもたちがかかる起立性調節障害について特集。中学１年で発症したギャルモデルも登場し、自身の体験を語った。中学生や高校生が発症しやすいとされる起立性調節障害は朝、起きられない、腹痛や頭痛がする、午前中は調子が悪いなどの症状が特徴的で、これまではさぼっているのではないか？などと誤解されることも多い病気だった。中１でこの病気にかかったのがみりちゃ