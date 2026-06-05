転職情報サービス「ミドルの転職」を運営するエン株式会社は5日、公式サイトを更新し、同サービスで外部からの不正アクセスが発生したと発表した。【写真】イモトアヤコ、X“乗っ取られた可能性”→復旧を報告サイトによると、今月2日に「ミドルの転職」のWebサーバーで不正なログインを検知。社内調査の結果、5月26日〜6月2日の期間、外部から不正に取得されたと思われるID（メールアドレス）、パスワードを使った不正ログイ