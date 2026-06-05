◇ナ・リーグドジャース−ダイヤモンドバックス（2026年6月4日フェニックス）ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）が4日（日本時間5日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「6番・三塁」で先発出場。5回の第2打席で一塁手と衝突し、負傷交代するアクシデントに見舞われた。5回2死の第2打席、マンシーは一塁線へゴロを放つと、一塁手・バルガスが捕球し、自らベースに走り込んだ。その際、打者走者のマンシーとベ