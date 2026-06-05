ヤマダデンキ（上）とエディオンのロゴ家電量販店最大手のヤマダホールディングス（HD）と大手のエディオンは5日、経営統合に向けて基本合意したと発表した。持ち株会社を設立し、両社を完全子会社とする。5日に両社の取締役会で決議した。実現すれば、売上高が単純合計で約2兆5千億円に上る巨大連合が誕生する。人口減少で市場縮小が見込まれる中、競合の量販店やインターネット通販との競争が激化している。統合によりプライ