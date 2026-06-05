【ワシントン＝橋本潤也】米国のトランプ大統領が８０歳を迎える誕生日の１４日、ホワイトハウス敷地内で総合格闘技団体「ＵＦＣ」の試合が開かれる。７月の米建国２５０周年を祝う行事の一環だという。工事に伴いホワイトハウス周辺が姿を変え、米国民の間で賛否の声が上がっている。ホワイトハウス南側の芝生でＵＦＣの八角形のリング設置が進む。トランプ氏が必要性を訴えるボールルーム（宴会場）建設のため、イーストウィ