タレントMEGUMIが5日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。自身が企画、ブロデュースした同日公開の映画「FUJIKO」について語った。この映画は1977年（昭52）の静岡を舞台に、夫の家族に娘を奪われたヒロイン富士子（片山友希）が娘を取り戻し、シングルマザーとして生きていく様子を描いたヒューマンドラマ。「テンポよく、親子モノだけど、見たことがない音楽の香りがするアニメーションが入っている、新しい映