「油そば」のようなコッテリ感がある、麺類専用の「味ぽん」があるらしい……。そんなウワサをネットで見かけました。味ぽんといえばあの国内大手総合食品メーカー・ミツカンを代表する調味料の一つ。柑橘系と醸造酢のさっぱりした味わいが特徴的なんですよね。そんな味ぽんが、油そばだと……? 味ぽんとは「対極の味わい」を予想させるこの商品、ぜひ試してみたいじゃないですか。ということで今回は「極旨ヤミツキ麺のタレby味ぽ