物語コーポレーションが展開する「丸源ラーメン」は6月18日、「丸源冷麺」(913円)と「和風肉つけ麺」(1,023円)を全国で発売する。これに先立ち、6月4日より一部店舗で先行販売を開始した。「和風肉つけ麺」(1,023円)/「丸源冷麺」(913円)丸源冷麺は、鰹と昆布の和風だしに牛の旨味を閉じ込めた特製スープに、夏でもツルっと食べられる喉越しの良い麺を使用。彩りある具材で食感の違いも楽しめる。「丸源冷麺」(913円)和風肉つけ麺