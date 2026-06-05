自動車税は毎年まとまった金額を支払うため、クレジットカードで払ってポイントを貯めたいと考える人は少なくありません。ただし、クレカ払いには決済手数料がかかるため、カードを使えば必ず得になるとはかぎりません。 そこで本記事では、自動車税をクレジットカードで払うときの損益の考え方と、手数料を上回るポイント還元が期待できるカードについて解説します。 自動車税のクレカ払