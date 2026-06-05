ホテル代を抑えるために、道の駅で車中泊をしようと考えたことがある人もいるかもしれません。実際、24時間利用できる駐車場やトイレが整備されている施設も多く、一時的な休憩場所として利用されることがあります。 しかし、道の駅は本来「宿泊施設」ではなく、長時間滞在にはマナーや安全面のリスクも伴います。この記事では、道の駅での車内休憩はどこまで許されるのか、節約と安全を両立する方法について解説しま