ロッテは5日、6月9日の中日戦（ZOZOマリンスタジアム）で俳優の恒松祐里さんが来場することになったと発表した。当日は、映画「スター・ウォーズ」をテーマとするイベントデー「STAR WARS NIGHT」を開催。恒松さんは試合前にセレモニアルピッチを行い、球場を盛り上げる。▼ 恒松祐里さんコメント「初めての始球式。まさか大好きなスター・ウォーズをテーマにしたイベントの日に呼んでいただけるなんて、大変光栄です。初め