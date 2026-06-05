■出版記念トークイベントおよびサイン会も開催KADOKAWAは、2026年8月5日（水）に『生きとし生ける音』（著者：平井まさあき）を発売いたします。写真：TOWA雑誌『ダ・ヴィンチ』での人気連載が書籍化。‟音”を表現する言葉「オノマトペ（擬態語・擬声語）」をテーマに描かれる短編小説集。人気お笑いコンビ・男性ブランコの平井まさあきさんによる初の小説『生きとし生ける音』の発売日が、2026年8月5日（水）に決定いたし