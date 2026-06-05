“野球の概念を覆す”新たなスタイルの野球イベント『THREE GONG.7 KYUSHU FRONTIER in SAGA』が、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」で配信される。17LIVEが『THREE GONG.7 KYUSHU FRONTIER in SAGA』をライブ配信○前回大会同様リアルタイムで全試合ライブ配信『THREE GONG(スリーゴング)』は、9回0アウト1・3塁からスタートし、たった3つのアウト、たった1イニングで勝者を決するという、通常の野球の試合とは全く異なる形式