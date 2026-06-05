カブスの今永昇太投手（３２）は４日（日本時間５日）に本拠地シカゴでのアスレチックス戦に先発し、６回０／３を４被弾を含む６安打６失点、５三振１四球で勝敗は付かなかった。打者２４人に８４球で、防御率４・７４。チームは７―６で逆転サヨナラ勝ち。連敗を３で止めた。３回まで１安打とほぼ完ぺき。４回も２者連続三振としたが、３番ランゲリアーズに真ん中低めのシンカーを右中間に運ばれた。フェンス上部に当たったた