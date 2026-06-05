最近、よく耳にするようになった｢給付付き税額控除｣という言葉。物価高対策や少子化対策の議論の中で、たびたび出てくるワードです。「給付と減税が合わさった制度」というイメージはあっても、「どんな仕組みなのか」「なぜ今議論されているのか」までは、よくわからないという人も多いのではないでしょうか。この記事では、「給付付き税額控除」の仕組みや、注目される背景について、最新情報も交えながらわかりやすく解説します