「プレミアムドラマ 家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」 2019年のデビュー以降、女優として唯一無二の輝きを放っている河合優実。キャリア初期から映画を中心に頭角を現し、2024年には魂を削るような熱演を見せた「あんのこと」で第48回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞、次いで第77回カンヌ国際映画祭の監督週間で国際映画批評家連盟賞を受賞した「ナミビアの砂漠」でも国内外で高い評価を獲得し