ダービーのゴーイントゥスカイは4着でした。スタートがあまり良くなかったので、ポジションよりも馬のリズムを崩さないように運びましたが、道中はいい感じで走れていましたし、4コーナーに向いたときの手応えも十分残っていました。ただ、直線に向いたところで1、2着馬に離されてしまったところに現時点での一瞬の脚の差を感じました。とはいえ、二冠馬からわずかにコンマ1秒差。この先が本当に楽しみな馬だと思います。【日本