BOYNEXTDOORが、練習生時代の未公開映像を公開した。6月4日、BOYNEXTDOORはHYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じて、1stフルアルバム『HOME』に関連した映像コンテンツ「HOME VIDEO Ep.2：HOME」を公開した。【写真】ジェヒョン、深夜の東京お散歩SHOT「これデートでしょ」フルアルバムの制作秘話を扱うコンテンツ「HOME VIDEO」には、新譜制作の過程はもちろん、練習生時代の月末評価の様子など、これまで公開されていなかった映