北中米ワールドカップに挑む韓国代表が、いよいよ決戦の地へ乗り込む。グループAに入った韓国は、グループステージ全3試合をメキシコで戦う。【写真】イ・ガンイン、歳上セレブ美女とデートなかでも初戦のチェコ戦と第2戦が行われるのは、海抜1571mのグアダラハラだ。平地とは異なる空気の薄さ、呼吸の苦しさ、回復の遅れ。高地対策は、今回の韓国代表にとって避けて通れないテーマだった。そのため韓国代表は5月19日から、標高146