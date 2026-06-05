【モデルプレス＝2026/06/05】女優の平手友梨奈のスタッフ公式X（旧Twitter）が6月5日までに、更新された。平手の近影を公開した。【写真】24歳元欅坂46「左手薬指の指輪に目が行く」27歳イケメン俳優と結婚後の近影◆平手友梨奈、神尾楓珠と結婚後久しぶりの近影3日の投稿では「無表情な表情 本日発売」と、平手がソロ活動を始めてから初めてのアルバム「無表情な表情」の発売を報告。「無事平手友梨奈にも到着しました」と伝え、