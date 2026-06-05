【モデルプレス＝2026/06/05】櫻井翔が6月4日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（毎週木曜よる10時〜）に出演。5月31日に活動を終了した嵐のコンサートでのエピソードを語る場面があった。【写真】嵐ラストライブ前日「news zero」粋な投稿◆櫻井翔、嵐ライブの東京公演では「スイッチを入れるのが難しい」嵐のツアーや取材で全国各地を飛び回っていた櫻井は「東京でライブの方がスイッチを入れるのが難しいんですよ」と告白。続け