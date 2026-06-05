ネスレ日本は6月5日、代表取締役社長兼CEOの深谷龍彦氏が6月30日付で退任し、常務執行役員飲料事業本部長の島川基氏が7月1日付で代表取締役社長兼CEOに就任すると発表した。深谷氏は退任にあたり、「後進にバトンを託すことにしました」とコメントした。同社は深谷氏の功績について、CEOとして卓越したリーダーシップと強い情熱のもと、イノベーションの加速と事業のプレミアム化を推進し、持続的成長を力強く実現してきたと説明し