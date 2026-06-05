【モデルプレス＝2026/06/05】モデルでインフルエンサーの藤田みりあが6月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのスープを公開し、反響を呼んでいる。【写真】27歳美人モデル「参考になる」食べすぎたときの簡単置き換えスープレシピ◆藤田みりあ、手作りスープの簡単レシピ披露藤田は、愛犬が見つめる中でスープを手にした室内のプライベートショットを投稿。白のマグカップに注がれた赤色のミネストローネ風スープの