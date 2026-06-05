【楽天ブックス：30MP 新商品】 6月5日 販売再開 「30MP 鹿目まどか（ワルプルギスの廻天Ver.）」 楽天ブックスにて、プラモデル「30MP 鹿目まどか（ワルプルギスの廻天Ver.）」などが販売再開している。 今回10月から12月に発売予定の「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」新商品を対象に予約受付を再開しており、「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」のプラモデル「30MP