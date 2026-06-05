俳優の賀来賢人が５日、ＴＢＳ系「ひるおび」（月〜金曜・午前１０時２５分）に生出演し、子どもについて語った。この日のニュースランキングには、金曜レギュラーの中川翔子がＳＮＳで双子の成長を報告したトピックスがランクイン。中川は「すくすく育っております。この１週間で、弟君がつかまらないで立てました」と笑った。そんな中、中川は「どうしますか？ハイブリッドのスーパーお子さんですから、芸能界入りたいと